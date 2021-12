ANSA-IL-PUNTO/COVID: nuovo record casi Sardegna, sono 1209

(ANSA) - CAGLIARI, 31 DIC - Nuovo record di contagi in Sardegna, dove si registrano oggi 1.209 ulteriori casi di Covid-19 e il decesso di 2 pazienti: un uomo di 83 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un residente nella provincia di Nuoro. Due giorni fa il numero era schizzato a 771 con un boom di positivi mai visto prima nell'Isola dall'inizio della pandemia, ora si è non solo sfondato il tetto dei mille ma addirittura si è arrivati sopra i 1200 con un tasso di positività del 5,4% in risalta rispetto al 3,9% dell'ultimo rilevamento e oltre 22mila tamponi eseguiti tra molecolari e antigenici. Ma l'Isola mantiene per ora un'incidenza che, secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss per la cabina di regia, è pari a 226 ogni 100 mila abitanti, quindi sopra uno dei parametri di criticità (150 per 100mila ab.) Pressoché stabili i ricoverati: nei reparti di terapia intensiva sono 16 (+1) mentre quelli in area medica sono 146 (+2). Intanto Omicron arriva al 60% dei nuovi casi nel territorio del nord dell'Isola. "Data l'attuale situazione di forte espansione della curva epidemica, sostenuta dalla nuova variante, caratterizzata da un elevato indice di contagiosità, si stanno determinando forti criticità sulle capacità di tracciamento dei Sisp del Nord Sardegna in una situazione comune a tutto il territorio nazionale", fa sapere il Servizio di Igiene di Ats a Sassari.

E a poco più di un anno dall'avvio della campagna vaccinale anti Covid e alla vigilia del 2022, l'Isola raggiunge quota 3.023.332di somministrazioni totali, mentre i sardi vaccinati sono 1.269.752 (1.219.554 con doppia dose e 50.198 monodose, una media di 517 al giorno), pari al 79,4% della popolazione complessiva (circa 1,6 milioni). Nella sola giornata di ieri sono state somministrate complessivamente circa 17mila dosi delle quali 15mila terze dosi e 1100 prime inoculazioni.

Restano, però, ancora senza alcuna dosa 243.687 persone di cui 74.776 bambini tra i 5 e gli 11 anni. (ANSA).