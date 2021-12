Omicron: Aou Cagliari, altri 5 casi nel Sud Sardegna

Mentre l'Aou di Cagliari scova altri cinque casi di variante Omicron facendo salire a quota 65 il numero dei casi accertati (47 trovati dall'Aou di Sassari sono praticamente certi, ma manca ancora il sequenziamento) cresce la preoccupazione per l'aumento dei casi nel sud dell'Isola. Solo nelle ultime 24 ore tra la Città metropolitana di Cagliari e il Sud Sardegna i nuovi positivi al Covid sono stati 466 su 771 complessivi registrati in tutta l'Isola.

E la curva in rialzo in queste settimane ha portato il direttore della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica Sud Sardegna della Ats Sardegna di valutare l'opportunità di sospendere le attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio di competenza, per l'intero mese di gennaio . Questo perché l'aumento dei casi di Covid-19, in particolare nella variante omicron, è stato riscontrato in ambito scolastico, tanto che diversi Comuni della provincia di Cagliari hanno anticipato le festività natalizie.

Il prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao ha raccolto l'appello del dirigente Ats e lo ha inviato alle autorità competenti comprese Regione e ministero dell'istruzione, tramite una lettera. Il documento è però circolato ieri, a tarda sera, sulle diverse chat delle scuole allarmando i genitori che sperano di potere evitare la Dad per l'intero mese prospettato.