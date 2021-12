Covid: pochi letti a Sassari, Aou preme per reparto Alghero

A oggi nella terapia intensiva dell'Aou di Sassari sono occupati da pazienti Covid 6 posti letto su 8. A Malattie infettive i ricoveri sono 21 su 26 posti, nel reparto Penumocovid i letti occupati sono 11 su 12. Infine una partoriente è ricoverata nel reparto Covid nella struttura di Ginecologia e Ostetricia. L'alta contagiosità della variante omicron inizia a mettere in apprensione i vertici dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari. "È sotto gli occhi di tutti, i contagi aumentano e presto la variante omicron diventerà prevalente", premette Franco Bandiera, direttore sanitario dell'Aou. "È normale l'aumento dei ricoveri - aggiunge - ma il vaccino protegge dall'evoluzione della forma grave, come dimostrano i contenuti ricoveri di Terapia intensiva".

La situazione è sotto controllo, ma va tenuta d'occhio. "Per scongiurare la saturazione della degenza ordinaria e sub-intensiva manteniamo alto il turnover e stiamo lavorando per ottenere la gestione del reparto Covid dell'ospedale Marino 'Regina Margherita' di Alghero, che attualmente opera a intensità molto bassa", annuncia il dottor Bandiera, ricordando che dall'1 gennaio dovrebbe partire la gestione Aou di Traumatologia di quello stesso ospedale.

"Il reparto Covid del Marino da 45 posti letto diventerebbe un reparto Aou, potremmo potenziarlo col personale e le attrezzature, per usarlo a un'intensità più alta", auspica il direttore sanitario, che intanto attende da Cagliari notizie per l'apertura di 34 posti letto Covid al Mater Olbia e 12 al Policlinico di Sassari.

"Siamo l'unico ospedale in Sardegna che gestisce la patologia ordinaria complessa e il Covid", dice. "Cagliari gestisce il Covid al Binaghi e al Santissima Trinità, l'hub del Brotzu resta pulito - sottolinea - da noi i reparti sono esposti a rischio contaminazione". E poi "non vorremmo trasformare in reparti covid quelli che gestiscono patologie non covid, come nelle altre ondate, significherebbe allungare le liste d'attesa mentre stiamo cercando di accorciarle, specie quelle di area chirurgica e di patologie neoplastiche". Da ultimo, "considerata l'alta contagiosità, così rischiamo di infettare anche gli operatori - conclude - è un rischio da scongiurare".