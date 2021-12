Covid: Gimbe, +61% di nuovi positivi nell'Isola

In Sardegna, nella settimana 22-28 dicembre, si registra ancora una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (366) e si evidenzia un aumento del 61,1% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo consueto report del giovedì.

In questo contesto la Città metropolitana di Cagliari raggiunge un'incidenza di 244 casi positivi per 100mila abitanti. Seguono Nuoro con 181, Oristano con 177, il Sud Sardegna con 130 e Sassari con 129. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (8%) e in terapia intensiva (6%) occupati da pazienti Covid 19.