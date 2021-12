Covid: contagi stabili in Sardegna, 735 casi e altri 3 morti

Restano alti ma stabili i contagi Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registrano altri tre decessi: due uomini di 60 e 87 anni della provincia del sud Sardegna e una 91enne della città metropolitana di Cagliari. I nuovi casi confermati sono 735 (-36), sulla base di 5.058 persone testate.

Pressochè invariato il numero dei tamponi: ne sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 18.702 per un tasso di positività che scende al 3,9 per cento contro il 4,2 dell'ultimo rilevamento. Stabile il dato dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 15, crescono di 2 invece quelli in area medica, per un totale di 144 posti letto occupati da positivi. Continuano a crescere, infine, le persone in isolamento domiciliare, complessivamente 6.826 (+520).