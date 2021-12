Capodanno sottotono tra disdette e tutto esaurito

DI MARIA GRAZIA MARILOTTI

Capodanno 2022 nel segno delle cene anti-assembramento, rigidi controlli dei Green pass, tavoli distanziati. Sarà un fine anno sottotono con le incertezze dovute all' impennata dei contagi e le nuove restrizioni. Da un locale all' altro, dal nord al sud della Sardegna, non si registra un gran fermento. Numerose le disdette ma c' è chi ha tutti i tavoli prenotati, come a Somu di Arzachena- Baja Sardinia. "Ovviamente saremo molto rigidi sulle normative", assicura lo chef Salvatore Camedda, fresco di stella Michelin.

Tra le proposte, scampi melograni e nocciole oppure risotto all'astice e lime. "Il Capodanno è un momento di condivisione, proprio per questo abbiamo voluto creare un menù che abbracciasse i gusti di tutti senza snaturare la nostra identità. Abbiamo puntato sui valori di Somu, qualità del prodotto, identità sarda che abbraccia però la cucina di tutto il mondo", aggiunge.

Tutto esaurito anche a Sanluri da Coxinendi, dove si possono gustare piatti speciali come Zuppetta di mitili, canditi e salvia o "Cábude", gelato al cachi con acque fermentate alla frutta. Sold out anche al Bistrot 100 di Cagliari "per fortuna - afferma lo chef Francesco Zucca - ma prevedo lacrime per gennaio", ammette. Menù pronto anche alla Tratto-Macelleria di Walter Vivarelli con gustosissimi piatti a base di carni sarde autoctone, in particolare bue rosso.

Il titolare ci va cauto: "La gente è impaurita, ho deciso di accettare prenotazioni per un massimo di sei persone per tavolo, per evitare assembramenti". Così come a Is Feminas della chef Maria Carta, sempre nel capoluogo sardo, "ho ridotto i posti a 35 e ho disdetto una decina di prenotazioni per creare una situazione più rassicurante - spiega - nel pieno rispetto delle norme".

Da Armidda, ad Abbasanta lo chef Roberto Serra proporrà il menù degustazione: "Abbiamo un po' di richieste, ma è un Capodanno sottotono, si lavora alla giornata. Andiamo avanti con tenacia, è dura e c' è molta preoccupazione in giro. Noi dobbiamo mettere in campo la nostra professionalità, nel pieno rispetto delle norme anti contagio".

Dalla Sardegna a Milano dove al Sadler lo chef Claudio Sadler, stella 2022 anche per Gusto By Sadler di San Teodoro, nel suo menù stellato ha inserito le lorighittas, pasta tipica di Morgongiori. "E' la mia pasta preferita e non può mancare a Capodanno. Saranno valorizzate con una ricetta di alta cucina gourmet - spiega Claudio Sadler - tra tradizione e innovazione. Questi gioiellini di pasta tutti da gustare con gli occhi e il palato creano di per sé già un bell' effetto estetico".