ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, +61% contagi in 7 giorni

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - Aumentano del 61,1% i nuovi casi Covid in Sardegna rispetto alla settimana precedente. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel giorno in cui i contagi nell'Isola restano sopra quota 700 (735) ma si registrano altri tre decessi. Stabile il dato dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 15, crescono di 2 invece quelli in area medica, per un totale di 144 posti letto occupati da positivi. Continuano a crescere, infine, le persone in isolamento domiciliare, complessivamente 6.826 (+520).

E preoccupa proprio la situazione dei reparti, soprattutto a Sassari. A oggi nella terapia intensiva dell'Aou del nord Sardegna sono occupati da pazienti Covid 6 posti letto su 8. A Malattie infettive i ricoveri sono 21 su 26 posti, nel reparto Penumocovid i letti occupati sono 11 su 12. Infine una partoriente è ricoverata nel reparto Covid nella struttura di Ginecologia e Ostetricia. L'alta contagiosità della variante omicron inizia a mettere in apprensione i vertici dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Secondo Franco Bandiera, direttore sanitario dell'Aou, "è normale l'aumento dei ricoveri ma il vaccino protegge dall'evoluzione della forma grave, come dimostrano i contenuti ricoveri di Terapia intensiva". La situazione è sotto controllo, ma va tenuta d'occhio. "Per scongiurare la saturazione della degenza ordinaria e sub-intensiva manteniamo alto il turnover e stiamo lavorando per ottenere la gestione del reparto Covid dell'ospedale Marino 'Regina Margherita' di Alghero, che attualmente opera a intensità molto bassa", annuncia il dottor Bandiera, ricordando che dall'1 gennaio dovrebbe partire la gestione Aou di Traumatologia di quello stesso ospedale e attendendo notizie per l'apertura di 34 posti letto Covid al Mater Olbia e 12 al Policlinico di Sassari.

Nel frattempo la popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79,4%. Corrono le dosi booster: il tasso di copertura vaccinale con terza dose è arrivato al 56,2% e in risalita delle prime dosi, sopra le 1.200 inoculazioni al giorno. (ANSA).