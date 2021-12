Alluvione Olbia: Nizzi, ok a piano su rischio idrogeologico

(ANSA) - OLBIA, 30 DIC - Via alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico a Olbia. Il sindaco Settimo Nizzi l'ha annunciato durante una conferenza stampa in cui ha parlato anche di emergenza sanitaria, AirItaly, opere pubbliche e autorità portuale. Nizzi ha ufficializzato il via libera degli uffici al piano di variante generale elaborato dalla Tecnhical su mandato dell'amministrazione comunale e ha confermato che, dopo un tira e molla di moltissimi anni, la Regione l'ha fatto proprio, abbandonando ogni altra ipotesi progettuale. "Si sta lavorando per consentire l'ultimo passaggio in consiglio comunale entro inizio febbraio", assicura.

Il suo 2021 è comunque positivo. "In città ci sono 183 nuovi contagi da Covid 19 e 6 ricoveri, non bisogna abbassare la guardia", dice Settimo Nizzi. "Non ci fa piacere aver avuto ragione, ma non era possibile né giusto organizzare eventi per Capodanno", taglia corto. Quanto alle opere pubbliche, "abbiamo finito i lavori dell'ansa sud, iniziato quelli di molte opere infrastrutturali e delle scuole, abbiamo approvato il progetto esecutivo dell'Università e abbiamo concordato con la Provincia la realizzazione del polo scolastico con l'esproprio di un terreno per realizzare tre nuove scuole e l'ampliamento dell'artistico", riferisce. "C'è l'ok al progetto esecutivo del ponte su via Vittorio Veneto, ne stiamo chiedendo il dissequestro - spiega - per consentire alle ditte che parteciperanno alla gara di fare un sopralluogo e valutare la consistenza dei lavori".

Settimo Nizzi si sofferma poi su AirItaly. "Il pensiero di tutti gli olbiesi è per i dipendenti, che soffrono per il posto di lavoro - dice - abbiamo sperato che si potesse salvare l'azienda, l'occupazione e le competenze, ma ai tardivi sforzi di Regione e governo la società ha detto no".

Dai cieli al mare, Nizzi annuncia di aver sollecitato il presidente della Regione, Christian Solinas, affinché "stimoli il Ministero a restituire l'Autorità portuale al Nord Sardegna".

(ANSA).