Lirico Cagliari: i concerti del 2022 tra classica e jazz

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - Il Teatro Lirico di Cagliari sfoglia importanti pagine musicali con una nuova e attesa Stagione concertistica 2022, dall'8 gennaio a dicembre: cinque concerti sinfonico-corali, altrettanti sinfonici e sei cameristici. Si spazia tra classica e jazz, con immortali capolavori e partiture meno note ma di grande valore artistico.

In primo piano alcuni grandi protagonisti della scena internazionale, accanto a giovani talenti, all'Orchestra e al Coro del Lirico, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli. In programma opere di Bruckner, Mozart, Brahms Beethoven, Haydn, Honegger. E ancora: Mendelssohn, Bellini Berlioz ,Verdi e Frank, poi i grandi compositori russi Prokof'ev, Musorgskij, Rachmaninov, Rimskij-Korsakov e Čajkovski.

Omaggio a Gershwin con Wayne Marshall sul podio alla guida dell'Orchestra del Lirico e con "Play Gershwin" con il trio formato da Enrico, Gabriele Pieranunzi e Gabriele Mirabassi. E spazio ai solisti del Teatro cagliaritano con l'ensemble Buzzing Jars Brass Band, in un viaggio tra Rinascimento e contemporaneità. In cartellone anche un brano composto da Marco Tutino in prima esecuzione assoluta per il Lirico.

Sul podio direttori del calibro di Donato Renzetti, Hansjörg Albrecht, Jaume Santonja, Daniel Smith, Wayne Marshall, Nikolas Nägele, John Axelrod e la cinese Tianyi Lu, vincitrice del Cantelli al suo debutto a Cagliari. Ad Hansjörg Albrecht spetta il compito di dirigere, alla guida delle compagini orchestrale e corale, il concerto straordinario d'inaugurazione. La Stagione 2022 segna il debutto cagliaritano di giovani e brillanti interpreti come il violinista belga di origini russe Marc Bouchkov, il poliedrico musicista e raffinato musicologo Jonathan Brandani, i violinisti Gennaro Cardaropoli e Pavel Berman, il pianista israeliano Tom Borrow, astro nascente, e il pianista italo-sloveno Alexander Gadjiev, che chiuderà la Stagione. Prima volta a Cagliari anche per i direttori Jure Bučević e Daniel Smith. (ANSA).