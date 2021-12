Covid: con 771 contagi è record in Sardegna, mai così alti

Impennata di contagi Covid in Sardegna. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 771 (+316), il dato più alto in assoluto registrato nell'Isola dall'inizio della pandemia, sulla base di 5.209 persone testate. Si conta anche un altro decesso: una donna di 86 anni della provincia di Oristano. Boom di tamponi: ne sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 18.203 per un tasso di positività che sale al 4,2% contro il 2,7 dell'ultimo rilevamento. Cresce la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (+3), 142 (+6) quelli in area medica. E aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, in tutto 6.306 (+558 ).