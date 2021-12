Covid: a Cagliari apre nuovo reparto dedicato

Con l'aumento dei ricoveri per Covid, a Cagliari da ieri è stato aperto un nuovo reparto dedicato all'interno di Malattie Infettive dell'ospedale Santissima Trinità. Lo conferma all'ANSA il direttore sanitario di presidio Sergio Marracini. "Abbiamo la terapia intensiva all'ospedale Binaghi piena e l'accettazione lavora ad alti ritmi - spiega - ed è stato definito il trasferimento dei pazienti negativi da Malattie Infettive. Il Binaghi (che già con la prima ondata era stato trasformato in Covid hospital, ndr) attualmente ha 80 pazienti, mentre sono 14 in pneumologia Covid al Santissima Trinità".