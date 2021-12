ANSA-IL-PUNTO/COVID: mai così tanti contagi in Sardegna,771

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - E' record di contagi in Sardegna dove si assiste in sole 24 ore ad un aumento di 316 casi che portano il numero dei nuovi positivi da 455 a 771. Si tratta del dato più alto dall'inizio della pandemia da Covid 19, che oggi supera gli 86mila casi totali nell'Isola e tocca quota 1.723 morti dopo il decesso di una donna di 86 anni della provincia di Oristano.

Boom anche di tamponi: ne sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 18.203 per un tasso di positività che sale al 4,2% contro il 2,7 dell'ultimo rilevamento. E Cresce la pressione negli ospedali visto che i pazienti nei reparti di terapia intensiva salgono a 15 (+3), mentre arrivano a 142 (+6) quelli in area medica. E con l'aumento dei ricoveri per Covid, a Cagliari da ieri è stato aperto un nuovo reparto dedicato all'interno di Malattie Infettive all'ospedale SS. Trinità.

Intanto sono 23 i casi di positività tra l'equipaggio della Mega Express Five della Corsica Ferries che ieri sera sarebbe dovuta partire dal porto di Golfo Aranci alla volta di Livorno. I positivi sono separati dagli altri componenti dell'equipaggio, con i quali non hanno nessun contatto, e ricevono i pasti da terra, da una ditta specializzata. Secondo quanto appreso le loro condizioni sono buone e stabili.

I 330 passeggeri e le 110 auto riprotetti a bordo della Moby partita alle 22 da Olbia sono arrivati regolarmente in Toscana, mentre la nave con i positivi a bordo è ormeggiata nella banchina 9 del porto olbiese dalla scorsa notte. Rimarrà lì per tutta la giornata, in attesa del nulla osta della Sanità Marittima del Nord Sardegna per il viaggio Olbia-Piombino.

"L'Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la capitaneria di porto e le altre autorità di Piombino sono a disposizione della compagnia per consentire lo sbarco dei marittimi positivi che saranno ospitati in residenze Covid di Toscana e Lazio".

In questo contesto corre anche la campagna vaccinale nell'Isola con ben 16mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore, la maggior parte terze dosi, mentre crescono anche le prime inoculazioni (oltre 1.200 in 24 ore). (ANSA).