Scontro auto-furgone su statale 126, un morto e un ferito

Incidente mortale sulla statale 126 a San Giovanni Suergiu, all'altezza del bivio con via Zara. Ha perso la vita Antonello Corona, di 72 anni, contuso e sotto choc un 36enne. La dinamica è ancora in fase di verifica da parte dei carabinieri.

Corona era alla guida di un furgone Fiat Doblò, che si è scontrato con una Peugeot condotta dal 36enne, finendo poi fuori strada. A San Giovanni Suergiu sono subito arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Purtroppo per il 72enne non c'è stato nulla da fare. Trasportato in ospedale per accertamenti il conducente della Peugeot.