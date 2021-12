Lavoro: 89 stabilizzati da Consorzio di bonifica Sardegna

Ottantanove lavoratori stabilizzati dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. Il prossimo 10 gennaio è in programma la presa di servizio. Il nuovo contratto a tempo indeterminato è la conclusione di un lungo percorso: decisiva la delibera del Cda che consentirà agli operai di non essere più stagionali. Degli ultimi dettagli si è discusso nella sede dell'ente di bonifica durante un incontro organizzato dal Consorzio con le sigle sindacali dei lavoratori Flai-Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil. Tra i partecipanti anche il presidente dell'ente Efisio Perra e l'assessora regionale dell'Agricoltura Gabriella Murgia.

"Con questo passaggio decisivo - commenta il governatore Christian Solinas - si chiude positivamente una vertenza che si trascinava da tempo, garantendo un futuro certo a decine di lavoratori precari e alle loro famiglie, e consentendo a un Consorzio di bonifica strategico per il sud Sardegna di operare nel pieno delle funzioni con un rafforzamento della pianta organica indispensabile per assicurare i migliori servizi ai nostri agricoltori".

Un giorno importante, sottolinea l'assessora Murgia. "La Giunta - spiega- ha impresso una netta accelerazione stanziando le risorse necessarie, oltre due milioni di euro, e adottando le direttive per superare il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato da parte dei Consorzi di bonifica, a tutto vantaggio dell'intero comparto agricolo regionale". I riflessi sull'ente?. "Questa stabilizzazione - chiarisce Perra - consente di potenziare e strutturare al meglio il personale con l'obiettivo di garantire un presidio e un'assistenza ai consorziati e ai territori il più efficiente possibile". Obiettivo raggiunto anche per i sindacati, che ora auspicano "che la stessa soddisfazione possa essere raggiunta in tempi ragionevoli anche per i lavoratori del Consorzio di bonifica di Oristano".