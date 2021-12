Covid: contagi stabili in Sardegna,455 casi ma altri 2 morti

E' stabile la curva dei contagi nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove però si registrano altri due decessi: un uomo di 77 anni della provincia del sud Sardegna e una donna di 88 della provincia di Sassari. I nuovi casi confermati di Covid sono 455 (-11) sulla base di 3.856 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 16.376 tamponi per un tasso di positività che scende al 2,7 per cento contro l'11,5 dell'ultima rilevazione. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (+1), invariato il numero di quelli in area medica, in tutto 136. Infine, sono 5.748 (+278) le persone in isolamento domiciliare.