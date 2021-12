ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, Dinamo Basket in quarantena

(ANSA) - CAGLIARI, 28 DIC - Resta stabile la curva dei contagi in Sardegna, dove però si registrano altri due decessi: un uomo di 77 anni della provincia del sud Sardegna e una donna di 88 della provincia di Sassari. I nuovi casi confermati di Covid sono 455 (-11) con un tasso di positività che scende al 2,7 % contro l'11,5 dell'ultima rilevazione. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (+1), invariato il numero di quelli in area medica, in tutto 136. Una pressione sui reparti ma anche sugli altri servizi della sanità territoriale.

E' il caso dei pronto soccorso dell'area vasta di Cagliari dove il servizio è garantito solo dall'ospedale Brotzu e dall'Aou. E la scorsa notte il livello di criticità nel pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari è arrivato ai livelli di guardia. Ventiquattro le ambulanze che si sono ritrovate in fila davanti alla struttura del San Michele. Il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Santissimi Trinità, appena inaugurato nel capoluogo, infatti, accetta solo pazienti col Coronavirus.

E il Covid irrompe ancora negli spogliatoi della Dinamo Sassari.

Con una nota diffusa sul proprio sito web, il Banco di Sardegna comunica che "a seguito dei controlli eseguiti, sono emerse delle positività nel gruppo squadra". Il club sassarese fa sapere che "i soggetti sono già in isolamento" e che "abbiamo prontamente avvertito le autorità sanitarie, che hanno disposto un periodo di quarantena di sette giorni". Al termine dell'isolamento, dopo che sarà effettuato un nuovo giro di controlli, sarà possibile ricalendarizzare gli impegni ufficiali dei biancoblu. Tra i positivi risultano non solo giocatori e componenti dello staff tecnico ma anche altri dipendenti della società.

Intanto i contagi in risalita a Paulilatino hanno convinto il sindaco e consigliere regionale Domenico Gallus a chiudere tutti i bar del paese, luoghi di aggregazione per i più giovani, i più colpiti da questa nuova ondata che in soli due giorni ha portato i casi da zero a 15. (ANSA).