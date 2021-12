Vaccini: a un passo 80% dei sardi con 2 dosi, traino giovani

A distanza di 12 mesi e quasi 3 milioni di dosi somministrate, in Sardegna copertura vaccinale è ad un passo dal raggiungere l'80% della popolazione (il 79,2%), ponendosi fra le prime sette regioni per residenti che ha completato il ciclo vaccinale, contro una media nazionale che si assesta al 78%. Nella fascia d'età 12-19 anni la Sardegna è la prima regione per popolazione con ciclo completo con la copertura del 79,11% della platea, là dove la media italiana segna il 72,36%. E sono proprio i giovani a trainare questa parte di campagna con la fascia 20-29 anni che raggiunge l'85%.

Attualmente le persone vaccinate sono 1.266.351 su 1,6 milioni di abitanti nell'Isola: gli over 80 hanno superato il 90% delle prime dosi (89,7% seconde e già il 58,6% delle terze dosi), mentre gli over 70 raggiungono quasi il 92% delle seconde somministrazioni. Seguono gli over 60 con l'89,5% e gli over 50 con l'85,4%. Sono oltre 4500 mila le inoculazioni fatte ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, il 5,39 della platea di oltre 83mila piccoli, ma ci sono ancora 249.576 sardi (compresi i 78.218 bimbi nella fascia 5-11) che sono ancora in attesa della prima dose.

"Stiamo portando avanti la più imponente campagna di vaccinazione che la Sardegna abbia mai conosciuto, sia per i numeri in gioco, sia dal punto di vista dell'organizzazione e delle forze in campo - ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas - In un anno abbiamo segnato risultati importanti e affrontato un percorso di costante crescita nella lotta al virus. In rapporto all'andamento della curva pandemica il numero delle ospedalizzazioni e soprattutto dei casi più gravi resta contenuto e questo grazie alla copertura vaccinale.

Tuttavia il Covid rappresenta ancora una minaccia a causa della diffusione delle nuove varianti e la battaglia non è ancora vinta. Serviranno ancora responsabilità e impegno da parte di tutti".

"In un anno di campagna vaccinale è stato fatto un lavoro immenso - ha osservato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - Grazie agli operatori sanitari, ai volontari e a tutte le persone che hanno prestato e che ancora oggi prestano servizio negli hub e nei punti di vaccinazione del territorio, siamo riusciti a raggiungere traguardi significativi.

Continuiamo a seguire puntualmente l'evoluzione della curva pandemica. La campagna di vaccinazione prosegue e la massima attenzione resta alle categorie più fragili".