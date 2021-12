Vaccini: 16 gennaio open day per bimbi 5-11 anni a Carbonia

Domenica 16 gennaio, a Carbonia giornata vaccinale dedicata ai bambini, con momenti ludici e di informazione per i genitori. L'open day si terrà al centro vaccinale di via Puglie a Carbonia, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. La Assl provvederà alle attrezzature, al personale sanitario e a disporre di professionisti che potranno eventualmente rispondere alle domande dei genitori. Sarà inoltre messa al più presto a disposizione delle famiglie la modulistica da compilare che sarà reperibile sul sito della Assl.

Anche sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata alla campagna vaccinale Coronavirus, messa in evidenza nella home page, si potrà trovare comunicazione relativa alla giornata vaccinale e i link utili per la modulistica, non appena sarà disponibile. Le scuole si attiveranno per informare le famiglie e a inserire sul loro sito Internet gli avvisi e le notizie necessarie sulla giornata del 16 gennaio. Intanto, dagli aggiornamenti diffusi in data odierna, sale il numero dei contagi. Secondo i dati forniti dalla Assl di Carbonia, sono 101 le persone residenti in città risultate positive al Covid-19. Erano 83 la settimana scorsa.