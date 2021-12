Stretta anti-Covid annulla Marcia della Pace, evento online

Le misure anti-Covid previste dal Governo per le festività fanno saltare la 35ma Marcia della pace in programma il 29 dicembre a Sanluri incentrata sul tema "Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni". Il Comitato promotore, insieme alla delegazione di Caritas Sardegna, Caritas di Ales-Terralba, Caritas di Cagliari, Csv Sardegna Solidale e Comune di Sanluri, hanno così deciso che l'evento si svolgerà solo in modalità online e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Caritas Sardegna a partire dalle 15.

In apertura, dopo il canto dei Tenores di Bitti, la preghiera iniziale e le parole di mons. Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba. Seguiranno gli interventi di Alberto Urpi, sindaco di Sanluri, don Mariano Matzeu, parroco di Sanluri, Alessandra Zedda, vicepresidente della Giunta regionale, don Marco Statzu, direttore della Caritas di Ales-Terralba, don Marco Lai, direttore della Caritas di Cagliari, Giampiero Farru, presidente Csv Sardegna Solidale, mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo delegato della Conferenzaepiscopale sarda per il servizio della carità. Ci sarà poi la relazione del testimone della Marcia, mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana. Le conclusioni saranno affidate a don Angelo Pittau, presidente del Comitato promotore.