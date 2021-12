Tornano a correre i contagi Covid in Sardegna, ma non registra alcun decesso. Nelle ultime 24 ore si contano 466 (+222) nuovi casi sulla base di 1.349 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.030 tamponi per un tasso di positività pari all'11,5 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (-1), 136 (+8) invece quelli in area medica. Infine, sono 57.40 (+571) le persone in isolamento domiciliare.