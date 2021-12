Covid: frenata contagi (244) ma un altro decesso in Sardegna

Contagi quasi dimezzati nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove però si registra un altro decesso: un uomo di 80 anni della provincia del sud Sardegna. I nuovi casi confermati sono 244 (-224) sulla base di 2.012 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.956 tamponi per un tasso di positività pari al 4,9 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (+1), quelli in area medica 128 (-4). Infine, sono 5.169 (+230) le persone in isolamento domiciliare.