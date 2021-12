Covid: festa con 50 minori senza mascherina, chiuso circolo

(ANSA) - SASSARI, 24 DIC - La polizia locale di Sassari ha chiuso per cinque giorni un circolo privato di corso Vittorio Emanuele, nel centro storico, per una serie di violazioni delle norme anti-Covid.

Durante un controllo gli agenti hanno scoperto che in una saletta interna del locale era in corso una festa privata con 50 presenti, tutti minori tra 13 e 17 anni, che senza mascherina ballavano assembrati.

Ai gestori è stata contestata la violazione dell'ordinanza sindacale dei giorni scorsi: nessun cartello che indicasse il numero massimo di clienti ammessi, nessun controllo sul green pass, nessuna protezione, nessun distanziamento.

Contestata anche l'attività abusiva di locale di pubblico spettacolo, con l'assenza di agibilità ad hoc e la mancanza della relazione sull'inquinamento acustico. (ANSA).