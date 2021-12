Nuoro, Babbo Natale arriva sull'auto dei carabinieri

Babbo Natale arriva in anticipo a Nuoro per i piccoli pazienti del reparto pediatrico del San Francesco di Nuoro, per le persone e gli operatori sanitari all'interno dell'hub vaccinale e ai bisognosi che si recano dagli enti caritatevoli. I doni sono stati consegnati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro che hanno portato un sorriso ai piccoli ricoverati in ospedale, consegnando anche panettoni, pandori, spumante e il calendario storico dell'Arma in diversi reparti del nosocomio nuorese.

I Militari hanno poi fatto una visita a sorpresa all'hub vaccinale di Via Kandinsky per distribuire, anche qui, dolci natalizi. Infine hanno anche voluto dare un segnale di solidarietà a favore degli enti impegnati ad aiutare i più bisognosi consegnando diverse confezioni natalizie, per allietare le feste di chi sta vivendo un momento difficile.

"Sono gesti per dire simbolicamente grazie ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid e in quella sociale", fanno sapere dall'Arma.