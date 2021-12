Feste Natale a rischio pioggia nell'Isola ma niente freddo

Non il freddo di qualche giorno fa, ma nemmeno giornate di sole come qualcuno sperava. Per Natale in Sardegna il clima sarà incerto, con il rischio di pioggerelle fastidiose in varie zone dell'Isola. Lo annuncia il meteorologo Alessandro Gallo, esperto di Meteo Network Sardegna, che ha analizzato il quadro meteo-climatico sulla regione per i prossimi giorni.

"Il tempo stabile della scorsa settimana - chiarisce - è stato caratterizzato dalla risalita dell'anticiclone subtropicale, ma ora è in arrivo un'ampia spaccatura di bassa pressione che dalla Russia scivolerà sui Balcani. Gli effetti di quest'ultima sono visibili per il transito di nubi con brevi episodi di pioviggine intermittente". Scorrendo i modelli matematici in quota e al suolo, l'esperto svela gli effetti sulla Sardegna della nuova corrente. "Questa dinamica - spiega - fa sì che le correnti umide e temperate dall'Atlantico sfruttano un corridoio che potrebbe determinare un tempo instabile con precipitazioni associate a carattere debole intermittente. Una situazione che potrebbe allungarsi fino alla fine dell'anno".

Dunque un clima incerto, con esiti imprevedibili. "Sulla Sardegna tempo a tratti instabile con nuvolosità vivace - annuncia Gallo - brevi precipitazioni a carattere di pioviggine intermittente che si alterna a locali schiarite. Per il 24, 25 e 26 dicembre la nuvolosità sarà in aumento con piogge deboli intermittenti, più marcate ma non significative sul settore occidentale. La tendenza sarà ad un graduale miglioramento in particolare per il primo dell'anno".

"I venti saranno deboli e variabili in aumento dalla vigilia di Natale - prosegue l'esperto - disposti dai quadranti meridionali e moderati sulle coste. Le temperature dal 24 saranno in aumento con tendenza a valori massimi intorno ai 16-18 gradi centigradi ipotizzati per il primo gennaio 2022".