Covid: casi in aumento (344) e due morti in Sardegna

Curva dei contagi ancora in salita in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 344 casi confermati di positività al Covid (+ 40), sulla base di 4.335 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.817 tamponi per un tasso di positività del 2,9%.

Due le vittime: un uomo di 58 anni residente in provincia di Nuoro e un 86enne della Città Metropolitana di Cagliari.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 11, mentre i ricoverati in area medica sono 127 (+ 6); 4.296 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 84).