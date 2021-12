Casi Covid in aumento,"per le feste evitare baci e abbracci"

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Natale alle porte e cifre del Covid in espansione che consigliano prudenza. L'invito dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari è chiaro: con la nuova variante Omicron, ora più che mai è indispensabile il buonsenso e rispettare alcune semplici regole per prevenire la trasmissione del virus durante le feste e riuscire a trascorrere un Natale il più sicuro e normale possibile.

"Non dobbiamo abbassare la guardia - avverte il dottor Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell'Aou - Il mio consiglio è quello di evitare il più possibile l'assembramento, scegliendo il numero di invitati tenendo sempre conto della superficie che si ha a disposizione: è naturale infatti che riunendo più persone in uno spazio ristretto si aumentano i rischi. Raccomando di cercare di evitare baci, abbracci, strette di mano e mantenere il distanziamento di almeno un metro/un metro e mezzo, indossando le mascherine quando possibile (prima e dopo i pasti). Al di fuori dell'ambiente familiare queste attenzioni devono essere ancora maggiori".

Infine, l'appello principe. "Bisogna vaccinarsi - insiste Coghe - Un ulteriore accorgimento è sicuramente quello di riunirsi tra vaccinati, la terza dose è fondamentale e mette in condizione di maggiore sicurezza gli individui. Unito alle misure non farmacologiche sopra elencate, la vaccinazione completa raggiunge un'efficacia di oltre il 90%". (ANSA).