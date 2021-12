Natale: a Cagliari nevicate artificiali, parate e musica

Anche una parata stile Disneyland con i personaggi dei fumetti e dei cartoni animati per festeggiare il Natale a Cagliari. Il via domani alle 17 da piazza del Carmine. Ma stasera è prevista anche una nevicata artificiale al Bastione proprio nell'area delle pista di pattinaggio sul ghiaccio installata nei giorni scorsi. Sono alcune delle iniziative proposte dal Comune in un cartellone che prevede anche musica, teatro, danza, Babbo Natale in vespa e tante altre iniziative: "Calendario natalizio coinvolgente - ha spiegato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - con molte delle risorse destinate al Capodanno che non prevede gli appuntamenti degli anni scorsi.

Importante che tutte queste iniziative siano diffuse in tutta la città coprendo tutti i quartieri". Sarà un Natale anche soldale e multietnico: uno degli appuntamenti in programma prevede un mix tra tradizioni sarde e senegalesi con il coinvolgimento della comunità residente in città. Ci sarà anche Babbo Natale in mare con la possibilità di osservare la città dalle canoe.

Prevista anche una postazione mobile dei deejay con un "pick up luccicante": non una discoteca itinerante, ma una colonna sonora per accompagnare passeggiate e shopping delle feste.

"Vogliamo - ha detto l'assessore alle attività produttive Alessandro Sorgia - regalare un sorriso soprattutto alle nuove generazioni che hanno sofferto tanto per questa pandemia".

Animazione anche nei mercati civici e tante le iniziative dedicate ai disabili. In programma anche "Musica all'improvviso" per rilanciare le attività commerciali di via Is Mirrionis.