Cto sospende attività, sindaco Iglesias protesta in tenda

Inizia la prima giornata di occupazione a difesa della sanità nel Sulcis Iglesiente: il sindaco di Iglesias Mauro Usai ha piazzato una tenda davanti all'ingresso del Cto (nell'area del pre-triage) per protestare contro la sospensione della attività dell'ospedale. Un presidio che - come ha annunciato - proseguirà in attesa di "risposte concrete da parte della Regione e dall'Ats, in merito al ritiro immediato del provvedimento di chiusura del reparto di chirurgia".

"Di fatto si tratta della chiusura dell'unico ospedale del territorio - spiega su Facebook - È da tempo che segnaliamo soprattutto il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nella nostra città ed è da tempo che chiediamo di passare dalle parole ai fatti: c'è stato un confronto serrato nelle scorse settimane con l'assessorato alla sanità e con l'assessore in persona ma oggi il CTO è chiuso e ogni attività che riguarda per esempio il laboratorio analisi per gli esterni o la radiologia e la chirurgia d'elezione viene sospesa perché manca il personale.

Di questo ne eravamo consapevoli da tempo e non si è fatto niente per non arrivare a una situazione di questo tipo".

Secondo Usai in questo modo "si mette in discussione non solo il diritto alla salute ma anche proprio la vita delle persone che per un motivo o per un altro si devono recare all'ospedale". e Lancia un appello alle istituzioni e ai cittadini per una battaglia indifesa dei servizi territoriali.