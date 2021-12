A Sassari Green pass al bancone del bar e niente balli a Capodanno

Niente cibi e bevande nelle sale cinematografiche e nei teatri, obbligo di Green pass anche per i clienti che consumano al bancone dei bar, mascherine nell'area pedonale di via Torre Tonda dalle 10 alle 2 del giorno successivo, e in generale all'aperto in tutta la città quando non sia possibile mantenere in modo costante la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono le nuove misure di contrasto alla diffusione del Sars-Cov 2 emanate dal sindaco di Sassari, Nanni Campus, in vigore da domani fino al 31 dicembre.

"Sono intervenuto in presenza di un costante e progressivo aumento dei contagi anche nella nostra città, che pure si è sempre dimostrata molto scrupolosa e disciplinata nel difendersi come collettività contro il virus", spiega il primo cittadino. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, le persone positive al Covid sono 204, con 15 nuovi casi rispetto a ieri. Undici i ricoverati e 82 le persone in quarantena. Un aumento costante da diverse settimane che ha spinto il sindaco a intervenire.

La Polizia locale potrà in qualsiasi momento chiudere gli accessi alle strade, piazze o a porzioni di esse, qualora si registrino assembramenti, ma anche in funzione preventiva. Limitazioni anche per il veglione di Capodanno: ai cenoni o eventi similari organizzati da pubblici esercizi, attività di ristorazione, circoli ricreativi e assimilati, non sono ammessi i balli, mentre la musica potrà esserci solo nel rispetto dell'ordinanza in vigore, e comunque dovranno cessare entro l'una del primo gennaio 2022.