Anziani maltrattati,assolti direttrice e operatore sanitario

Assolti per non aver commesso il fatto. E' la sentenza pronunciata dal giudice monocratico di Nuoro, Federico Loche, nei confronti di Rosanna Serra e Genci Nikaj, rispettivamente direttrice e operatore sociosanitario della casa di riposo di via Aosta, accusati di maltrattamenti aggravati sugli ospiti. Il verdetto chiude il secondo troncone dell'inchiesta nata da un video-choc ricavato dalle telecamere posizionate all'interno della struttura dalla Polizia.

Rosanna Serra era stata arrestata nel maggio 2016 insieme ad altri due operatori sociosanitari, già condannati a 3 anni e 4 mesi e a 4 anni. Il pm Giorgio Bocciarelli aveva chiesto 2 anni e 6 mesi per la direttrice e un anno e 4 mesi per Nikaj. Secondo l'accusa. la prima era colpevole di non aver fatto nulla per impedire i maltrattamenti, il secondo di aver percosso un ospite.

Gli avvocati difensori Francesco Lai e Anna Maria Musio hanno sostenuto l'inattendibilità delle dichiarazioni contro i due imputati rese in aula da alcuni operatori sociosanitari e la poca chiarezza delle immagini da cui il pm ha desunto le percosse di cui era accusato Nikaj. Nel primo troncone dell'inchiesta alla direttrice Serra veniva contestato il reato di abbandono di incapace aggravato dalla morte di due ospiti. Era stata condannata a 5 anni in primo grado e poi assolta in appello.