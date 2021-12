ANSA-IL-PUNTO/COVID: Green pass a feste casa in paese sardo

(ANSA) - CAGLIARI, 22 DIC - Mentre in Sardegna si assiste ad un nuovo balzo dei contagi Covid con i nuovi casi che arrivano a 304 (+118) anche se non si registra alcun decesso e vengono confermati altri due casi di variante Omicron nel Cagliaritano, il sindaco di Palau impone il green pass anche per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia. Con un'ordinanza che rimarrà in vigore fino al 10 gennaio, il sindaco, Francesco Giuseppe Manna, fissa una serie di regole per evitare che le festività natalizie inneschino focolai di Covid 19: "Non intendiamo instaurare uno stato di polizia in paese e sappiamo bene che controllare l'interno delle case per verificare il rispetto delle norme anti Covid è praticamente impossibile - spiega - Davanti alla crescita dei contati in un centro che anche durante le fasi più acute delle pandemia è stato Covid free, o quasi, con questa ulteriore ordinanza abbiamo voluto lanciare un messaggio ai nostri concittadini, richiamandoli alle proprie responsabilità e al buon senso".

Meno singolare ma comunque restrittivo il provvedimento adottato dal sindaco di Sassari Nanni Campus: niente cibi e bevande nelle sale cinematografiche e nei teatri, obbligo di Green pass anche per i clienti che consumano al bancone dei bar, mascherine nell'area pedonale di via Torre Tonda e in generale all'aperto in tutta la città in caso di affollamento.

Non è, invece, prevista alcuna ordinanza regionale contestuale alle nuove restrizioni del Governo. "Non ritengo utile al momento un'ordinanza, proprio per mantenere uniformità di trattamento rispetto a tutti i cittadini - ha spiegato il governatore Christian Solinas - Nel caso dovessero esserci condizioni particolari in Sardegna, stiamo monitorando con attenzione e interverremo prontamente".

Nel frattempo dall''ultimo sequenziamento concluso nel laboratorio dell'Aou di Cagliari è stata confermata la presenza di altri due casi di variante Omicron in Sardegna che vanno ad aggiungersi ai tre già accertati nei giorni scorsi. A questi si aggiunge anche un nuovo caso sospetto, oltre i due che sono all'esame del laboratorio dell'Aou di Sassari. (ANSA).