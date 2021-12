Uccidono cinghiale con dei sassi e diffondono video sul web

Hanno ucciso un cinghiale nella campagne di Escalaplano, nel Sud della Sardegna, colpendolo con dei massi. Non solo: hanno diffuso poi nel web il filmato della loro bravata. Le indagini però hanno portato subito all'individuazione dei responsabili: tre persone denunciate dal Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale. Immagini molto cruente: l'animale era in difficoltà mentre attraversava un torrente sotto la pioggia. Dall'alto gli sono piovuti addosso però anche dei massi che lo hanno ferito a morte.

L'episodio risale allo scorso 3 dicembre. Le indagini sono andate in due direzioni: molti elementi sono stati raccolti da un'attenta analisi del video. E poi sono arrivati i riscontri sul territorio. Ai presunti autori è stato contestato il delitto, previsto dall'art 544 bis del codice penale, di uccisione di animale con crudeltà o senza necessità, reato che prevede una pena sino a 2 anni di reclusione. L'operazione portata a termine si inquadra nell'intensificazione dei servizi a tutela della fauna e della biodiversità da parte del Corpo Forestale.