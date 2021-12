Pnrr: 1,2mld per mobilità, ambiente e cultura in Sardegna

La Sardegna ha ottenuto oltre 1,2 miliardi di euro dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (Mims)c che, dopo il via libera della Conferenza unificata allo schema di decreto, ha definito gli atti di ripartizione e di assegnazione delle risorse per oltre 60,1 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del Piano Complementare (PC), Le risorse riguardano i progetti di digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo per un ammontare di 62 milioni, rivoluzione verde e transizione ecologica per 455,4 milioni, infrastrutture per una mobilità sostenibile per 628,2 mln e programmi di coesione e inclusione per 56,4 milioni.

Nel dettaglio sulla prima misura il progetto prevede investimenti per percorsi nella storia e turismo lento per tutto l'ammontare del finanziamento previsto; sulla misura due 138,2 mln per rinnovo parco autobus, 15,2 mln per i treni e 42,4 mln per la mobilità ciclistica. Poi ancora 56,3 mln per l'edilizia residenziale pubblica, 203,2 mln per gli invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche; sulla missione 3 (infrastruttura), ci sono 458m mln per le ferrovie, sistemi di controllo e upgrading tecnologico, 170,2 mln per interventi sui porti e cold ironing; infine sul fronte della coesione e inclusione (missione 5), sono previsti 42,2 mln per il programma innovativo per la qualità dell'abitare (Pinqua), 10 mln per la Zes (zona economica speciale, di recente istituzione) e 4,2 mln per le aree interne.