Pista di motocross abusiva sequestrata dai Forestali a Olbia

Avevano trasformato il loro terreno, sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, in località Padrongianus, nel comune di Olbia, in una pista per motocross lunga 1.200 metri, completamente abusiva. Un imprenditore olbiese e sua moglie sono stati denunciati dal Corpo Forestale della Stazione di Olbia e il terreno di circa 3 ettari è stato sequestrato su disposizione del procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso.

Secondo quanto verificato dalle indagini l'area è stata interessata nel tempo da profonde modificazioni a opera di mezzi meccanici che hanno consentito la realizzazione di un vero e proprio circuito costituito da terrapieni, dossi e curve, che veniva costantemente tenuto in efficienza e utilizzato sia per sessioni di allenamento, sia per competizioni motoristiche a livello regionale. È stato accertato che vi si organizzavano gare ed eventi, alcuni dedicati a bambini, cui veniva dato ampio risalto su internet e social media, esponendo i partecipanti ai rischi connessi all'utilizzo di una struttura abusiva e priva dei requisiti di sicurezza previsti per legge. Le indagini sono tuttora i corso per l'individuazione di ulteriori figure coinvolte nella gestione dell'attività.