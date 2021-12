Natale: doni ai piccoli pazienti Microcitemico e S. Michele

Una giornata speciale all'insegna della solidarietà negli ospedali San Michele e Microcitemico A. Cao, all'ìnterno dell'Arnas Brotzu. In occasione della campagna dell'Unicef Italia "Regalo sospeso", realizzata in collaborazione con Clementoni, sono stati consegnati 50 speciali kit gioco composto da un activity book e puzzle con le grafiche ideate dallo street artist romano Merioone, un kit per colorare e carte mimo.

I regali, destinati ai reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica del San Michele e della Clinica pediatrica e delle malattie rare, oncoematologia pediatrica e centro talassemici del Microcitemico Cao, sono stati consegnati, all'esterno degli ospedali, dai Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari Ambasciatori Unicef, alla presenza di Giuseppe Masnata, presidente regionale Unicef, del direttore di presidio San Michele e del Microcitemico, Marinella Spissu e dei medici e operatori sanitari del San Michele e del Microcitemico.