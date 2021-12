Covid: stop festa Capodanno Oristano e mascherine all'aperto

A Oristano niente festa in piazza per Capodanno e obbligo di mascherine all'aperto dal 23 dicembre. Lo ha deciso la Giunta comunale che, in considerazione del sensibile aumento dei casi Covid in tutta Italia, ha annullato la festa in piazza per la notte di San Silvestro e introdotto la misura dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto nel periodo delle feste in cui aumenta la circolazione delle persone.

"La Sardegna e Oristano in modo particolare vivono una condizione di vantaggio rispetto a tante altre zone d'Italia e d'Europa, ma è chiaro a tutti che il virus sta circolando sempre di più - spiega il sindaco Andrea Lutzu -. Occorre adottare tutte le precauzioni e le misure utili a prevenire un aumento incontrollato dei casi. Dobbiamo anticipare il virus e difendere quelle libertà che in questi mesi siamo riusciti a riconquistare".

"Il presidente del Consiglio Mario Draghi nei giorni scorsi è stato molto chiaro - prosegue -. Il premier ha invitato a difendere con i denti la posizione che l'Italia ha raggiunto grazie a una gestione rigorosa della pandemia. A Oristano i casi sono ancora pochi e siamo convinti sia necessario fare di tutto perché questa condizione non muti - sottolinea Lutzu -. Nelle ultime settimane abbiamo però notato un aumento dei contagi tra i più giovani e questo è un dato che ci preoccupa. Così come ci preoccupano gli assembramenti incoraggiati dal clima di festa di questo periodo dell'anno. Sulla base di queste considerazioni la Giunta comunale ha deciso di sospendere i progetti già avviati per l'organizzazione della grande festa di San Silvestro. In piazza Roma si sarebbero dovuti esibire, tra gli altri, DJ Prezioso, uno dei più famosi e bravi animatori d'Italia, Lucido sottile e Benito Urgu. Rinunciamo al programma nella convinzione che in questo momento sia una decisione tanto prudente quanto necessaria per tutelare la salute pubblica, arginare i rischi della proliferazione del virus e impedire di mandare in crisi un sistema sanitario già in grave sofferenza. Per gli stessi motivi introduciamo l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto e rivolgiamo un forte appello a tutti i cittadini a sottoporsi al vaccino".

NUORO, MASCHERINE ALL'ESTERNO SINO ALL'1 GENNAIO - Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha emesso un'ordinanza che dispone l'obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto "ove si verifichino affollamenti e in particolare in quelli dove saranno posti in essere i festeggiamenti natalizi e di fine anno". L'ordinanza sarà valida a partire da mercoledì 22 dicembre e resterà in vigore fino all'1 gennaio 2022, ogni giorno dalle 10 alle 2. I soggetti esentati sono i bambini di età inferiore ai 6 anni; le persone affette da patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione; gli accompagnatori di persone disabili a cui l'uso della mascherina non consente la comunicazione con l'assistito; tutte le persone durante lo svolgimento di attività sportive. "Nell'ultimo mese - afferma il sindaco Soddu - abbiamo registrato un lento ma costante aumento dei casi di positività al Covid. Attualmente sono 114 i nostri concittadini positivi al virus, di cui solo 4 hanno avuto necessità di cure ospedaliere. Allo stato non è una situazione che desta particolare allarme, ma purtroppo coincide con il periodo delle festività natalizie e di fine anno, che portano tradizionalmente a occasioni di incontro e affollamento in strada e negli esercizi commerciali. Allo stesso tempo, le festività rappresentano un'occasione per le attività produttive cittadine che giustamente attendono opportunità di ripresa economica dopo le chiusure e le restrizioni imposte per l'emergenza. Dobbiamo salvaguardare entrambe le esigenze - conclude il sindaco - da una parte la tutela della salute, dall'altra la ripresa economica e sociale. Per questo mi appello e confido nella responsabilità di tutti affinché si osservino tutte le cautele necessarie".

OBBLIGO MASCHERINA ALL'APERTO ANCHE AD aLGHERO - Ad Alghero per i prossimi giorni di festa scatta l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto nelle situazioni di assembramento. Lo dispone un'ordinanza del sindaco, Mario Conoci, diramata oggi. In particolare, il documento impone l'obbligo dalle ore 16 alle 22 del 23 e 24 dicembre e dalle 10 alle 22 dei giorni 25 e 26 dicembre; dalle 16 alle 22 di giovedì 30 dicembre e dalle 10 del 31 dicembre fino alle 2 dell'1 gennaio 2022; dalle 16 alle 22 del giorno dell'Epifania. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie esclusivamente: i minori di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi; le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; chi svolge attività sportiva e motoria.

CAGLIARI, MASCHERINE NELLE VIE DEL CENTRO - Obbligo delle mascherine all'aperto per tutta la settimana di Natale in centro, in vista di possibili assembramenti nelle vie dello shopping per le feste natalizie e di fine anno. La misura è in vigore dalle 10 alle 22 di ciascun giorno sino al 25 dicembre, dalle 16 alle 22 di giovedì 30 dicembre e dalle 10 del 31 dicembre fino alle 2 dell'1 gennaio 2022, nei quartieri di Marina, Stampace, Villanova, comprese la Piazza Matteotti, Piazza del Carmine, Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), Piazza San Sepolcro, Piazza Santa Restituta, Piazza Savoia, Piazza Sant'Eulalia, le scalinate della chiesa di Sant'Anna, nel Bastione di Saint Remy, con particolare riferimento al Corso Vittorio Emanuele, al largo Carlo Felice, alla via Roma, alla Piazza Yenne, alla Via Manno,

Piazza Costituzione, Via Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Alghero, Via Sonnino, Via Dante, Via Paoli, via Einaudi, via Oristano in tutte le piazze ed aree all'aperto in cui saranno posti in essere i tradizionali festeggiamenti natalizi e di fine anno. Obbligatorio indossare la mascherina nel lungomare Poetto dalle 9 alle 14 dei giorni venerdi' 24, sabato 25, domenica 26, dicembre 2021, sabato 1 e domenica 2 gennaio 2022.

ORDINANZA SU MASCHERINE ALL'ESTERNO ANCHE A CARBONIA - Con l'ordinanza firmata dal sindaco di Carbonia Pietro Morittu, viene prolungato l'obbligo della mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 5 fino al 6 gennaio 2022. La direttiva rende inoltre obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione anche nel corso deGLI eventi pubblici patrocinati dal Comune, in occasione delle festività natalizie e che prevedono l'afflusso di pubblico nelle strade e nelle piazze cittadine. Sono esentati dall'indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie che siano incompatibili all'uso dei dispositivi sanitari; le persone che accompagnano diversamente abili e il cui uso della mascherina ne impedisca la comunicazione; i soggetti che svolgono attività sportiva.