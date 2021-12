Covid: più controlli in strade, piazze e locali a Sassari

A Sassari festività natalizie sotto stretto controllo anti Covid. Fino al 6 gennaio la Polizia locale intensificherà le sue attività di pattugliamento su tutto il territorio comunale per assicurare il rispetto delle norme.

Resteranno attive, tutti i giorni dalle 8 alle 21, le tre stazioni mobili distribuite nel centro storico, con dodici agenti qualificati che vigileranno sulle strade e le piazze del cuore della città, in particolare per verificare il rispetto delle disposizioni per contrastare nuovi contagi.

I controlli si concentreranno in particolare sui locali pubblici e, la notte di Natale, nelle aree prospicienti le chiese per assicurare che le funzioni religiose si svolgano in sicurezza. E proseguiranno con questa intensità fino almeno al 6 gennaio. In caso in cui si verifichino assembramenti e stati di pericolo nella lotta alla pandemia, la Polizia locale potrà chiudere strade e piazze. Saranno, anche, rafforzati i dispositivi di presidio del territorio nelle fasce orarie notturne tra il 24 e il 26 dicembre e tra il 31 dicembre e il 2 gennaio: non saranno tollerate feste in locali privi dei requisiti sanciti dalla normativa vigente.

Nello stesso periodo saranno potenziati i controlli di polizia stradale: la campagna "operazione trasparenza" si protrarrà fino al 6 gennaio; il telelaser sarà collocato in via Domenico Millelire, in via Predda Niedda, in via Buddi Buddi. Saranno disposte postazioni di polizia stradale dotate di etilometro, e ciò allo scopo di prevenire e reprimere la guida in stato di alterazione psico-fisica.