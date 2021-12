Bala Murghab,in un video guerra italiani in Afghanistan

Sedici minuti per correggere la retorica della missione di pace in Afghanistan. Sedici minuti di intensi combattimenti - a colpi di mitragliatrice, mortai e fucili automatici - tra militari italiani e americani della missione Nato Isaf, attestati su una collina a Bala Murghab, ed un gruppo di 'insurgents' afghani, nascosti dietro alcuni edifici. Un filmato pubblicato sul sito DifesaOnLine, racconta - 12 anni dopo - un aspetto poco noto della presenza italiana nel Paese tornato da pochi mesi nelle mani dei Talebani.

Nel video, le imprecazioni e le grida di esultanza, in inglese, in italiano e in sardo (c'erano i soldati della brigata Sassari in quel periodo), 'catturate' dal sonoro di chi ha girato il filmato nel nel mezzo del lungo conflitto a fuoco, avvenuto nel dicembre 2009. Le immagini, poi, rimandano a un tipico scenario di guerra, con soldati americani e italiani sdraiati a terra o in ginocchio, a ridosso di una sorta i compound, in una zona di campagna, con le mitragliatrici che non smettono mai di sparare. Tra i soldati, solo secchi scambi di poche parole: "Vai, preso...". "Stai giù, giù... vedo gente...

prendi la mitragliatrice... stai calmo". E poi esclamazioni e grida di gioia, evidentemente quando un bersaglio viene colpito.

A commentare il video trasmesso dal sito, 'Bala Murghab: la battaglia dimenticata', ufficiali che erano presenti in quei giorni di dicembre nell'avamposto Nato allestito in un vecchio cotonificio nel villaggio di Bala Murghab, appunto, verso il confine con il Turkmenistan: il colonnello Mauro Scorzato ed il generale Maurizio Sulig. La zona Ovest dell'Afghanistan era sotto il comando italiano: un'area considerata tranquilla ('economia delle forze', nel gergo Nato) rispetto al Sud ed all'Est ('sforzo principale'), dove l'ostilità verso la presenza occidentale si traduceva in continui attacchi alle truppe internazionali ed all'esercito afghano. E' vero che la regione occidentale era meno 'calda', ma la temperatura si era alzata a novembre con la morte accidentale di due militari americani vicino al fiume Murghab che aveva determinato il lancio dell'operazione recupero dei corpi da parte del comando Usa.

Operazione non facile in un'area ad alta densità di insorti interessati a non mollare la presa sul controllo di una rotta fondamentale del traffico di oppio verso il Turkmenistan. Sono seguiti mesi di combattimenti quotidiani, ad alta intensità, senza che il comando di Isaf decidesse di esaudire le richieste dagli ufficiali in zona che chiedevano il supporto aereo per neutralizzare il nemico. "Da parte americana c'era una continua sottovalutazione della pericolosità dell'area", lamentano i militari italiani.

Il filmato documenta proprio le fasi di un violento scontro al fuoco, al termine del quale restano sul terreno migliaia e migliaia di cartucce delle mitragliatrici Browning e Mg, con la voce di un italiano che un paio di volte urla: "ragazzi non abbiamo molte munizioni, risparmiamo i colpi". C'è la paura: "stanno fischiando dei cazzo di colpi". E l'esultanza: "vaffanculo, grandi", quando si alza una colonna di fumo da un obiettivo alla fine centrato.

Arrivano poi le considerazioni amare degli ufficiali italiani per una guerra che gli alleati della coalizione internazionale devono combattere rispettando le regole ed evitando rischi per i civili, mentre gli insurgents "si nascondono negli ospedali, custodiscono le armi nelle moschee" e si fanno scudo della popolazione inerme per compiere le loro azioni. "Invidio i russi, che non si fanno di questi problemi", le parole del generale Luigi Scollo, che in quei giorni dirigeva da Kabul le operazioni correnti per Isaf.