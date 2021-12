ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, un caso Omicron e 2 sospetti

(ANSA) - CAGLIARI, 21 DIC - Terzo caso di variante Omicron in Sardegna, a Cagliari. E altri due casi sospetti nel Sassarese.

Nel primo caso si tratta di una giovane donna che si trovava in vacanza in Gran Bretagna ed è risultata positiva al tampone quando è rientrata nell'Isola: sta bene ed è in isolamento.

L'Aou di Cagliari ha sequenziato la variante e dato la conferma.

Per i due casi sospetti nel Sassarese, invece, la conferma sul sequenziamento arriverà solo a Natale dal laboratorio dell'Aou di Sassari che ha già preso in carico i tamponi positivi. Dalle prime informazioni si sa solo che le analisi non hanno dato corrispondenza con altre varianti conosciute e quindi si presume si sia di fronte all'Omicron.

Uno dei due positivi era rientrato da un viaggio nel Medio Oriente, l'altro è un suo contatto stretto.

Intanto nelle ultime 24 ore in Sardegna si registrano 186 casi confermati di positività al Covid (-73), sulla base di 3.360 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.710 tamponi per un tasso di positività dell'1,6%. Stabile il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 12, mentre i ricoverati in area medica sono 115 (4 in meno).

Due i decessi: un uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano, e un'altra persona nella provincia di Nuoro.

La variante Omicron fa paura e molti sindaci corrono ai ripari.

Dopo Cagliari, oggi anche i sindaci di Nuoro, Alghero, Carbonia e Oristano hanno disposto l'obbligo di mascherine anche all'aperto in presenza di assembramenti.

A Oristano niente festa in piazza per Capodanno, ha deciso la Giunta comunale. (ANSA).