Porto Cagliari fa il botto con 60mila crocieristi nel 2021

Le crociere a Cagliari chiudono il 2021 con 47 approdi e circa 60.000 passeggeri. Ma soprattutto con una programmazione 2022 che lascia intravedere risultati non lontani da quelli del periodo pre-crisi. Sono i dati forniti nel bilancio di fine anno da Cagliari cruise port, la società del terminal crociere del capoluogo. Il primo arrivo del 2021 è in programma il prossimo 21 gennaio con la Amera dell'armatore tedesco Phoenix Reisen. E si prosegue fino a dicembre con un calendario che prevede 121 scali di 27 diverse compagnie armatrici.

Un ruolo decisivo sarà svolto dalla nuova nave di Costa Crociere, la Costa Firenze, che scalerà il porto di Cagliari per ben 33 volte da aprile a novembre, mentre al secondo posto si trova un nuovo armatore, Virgin Cruises che, dopo il tour organizzato da Cagliari Cruise Port nel 2019 con il supporto del Comune, ha confermato il capoluogo sardo nel suo itinerario inaugurale nel Mediterraneo con 11 toccate della Valiant Lady.

Nonostante i dati illustrino una ripresa, a preoccupare - è stato spiegato nell'illustrazione del consuntivo - è la situazione normativa italiana riguardante il settore crocieristico per combattere la pandemia. "Tutto ciò ha comportato - spiegai Ccp - non solo la cancellazione di numerose toccate nel porto di Cagliari nel 2021, ma anche una inedita volatilità della programmazione da parte delle Compagnie. Se infatti, prima del 2020, i calendari venivano definiti e confermati con almeno due anni di anticipo, ora il deployment delle flotte subisce rivisitazioni quasi settimanali, anche a seguito dell'andamento epidemico nei Paesi di destinazione o nei Paesi di provenienza degli ospiti. Il calendario 2022 degli arrivi di navi da crociera di Cagliari non fa eccezione, mostrandosi ancora oggi, a poche settimane dall'avvio della nuova stagione, con molte incertezze".