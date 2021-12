Investitori finanziari per gestire aeroporti sardi, polemica

L'aeroporto di Cagliari nel mirino di BlackRock e altri investitori che potrebbero costituire un unico soggetto pronto a gestire i tre scali sardi.

L'indiscrezione è emersa in una lunga lettera del presidente della Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti a Maurizio De Pascale presidente della Camera di Commercio del capoluogo, ente che ha il 94% delle azioni della Sogaer la società di gestione dello scalo cagliaritano.

Secondo Bertolotti, che riporta una chiacchierata informale con De Pascale, tra i soggetti che potrebbero essere interessati a questa nuova compagine c'è anche F2i Ligantia che ha già una quota di partecipazione negli scali sardi: detiene il 79,8% della Geasar (scalo di Olbia), lo 0,209% della Sogaer (Cagliari) e il 71,25% della Sogeaal di Alghero Bocciando questa ipotesi che determinerebbe "durature ricadute sull'intero tessuto economico della nostra Regione e conseguenze sociali di così vasta portata" e "una vera e propria vendita dell'aeroporto, senza venderlo. E che questo rischi di condurci a perdere la rotta del nostro pubblico ruolo", Bertolotti chiede che la questione venga affrontata durante un Consiglio camerale e stigmatizza il mancato coinvolgimento della Regione Sardegna.

Sono fortemente preoccupati anche i sindacati che vedono in particolare l'aeroporto di Cagliari "al centro di un'operazione finanziaria potenzialmente volta a sottrarne il controllo pubblico con rischi serissimi per le prospettive dello scalo e dei suoi lavoratori e per gli interessi della collettività dei sardi". Cgil Cisl e Uil rimarcano la "necessità di un confronto chiaro sulle reali intenzioni dei soggetti coinvolti e di una presa di posizione netta da parte della proprietà: da parte loro i segretari cagliaritani Carmelo Farci (Cgil) Mimmo Contu (Cisl) e Andrea Lai (Uil) chiariscono che "si tratterebbe di un'operazione pericolosa da rigettare in ogni modo, gli asset dell'aeroporto devono restare immutati e occorre invece proteggere e valorizzare lo scalo affrontando anche le vertenze aperte per restituire una prospettiva solida a tutti i lavoratori".