Gavino Sanna firma manifesti per promuovere il volontariato

(ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - "Volontariato, straordinaria energia civile" è il titolo della campagna promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato "Sardegna Solidale", firmata da Gavino Sanna. La campagna, finalizzata a promuovere il volontariato, la cultura della solidarietà e della giustizia sociale nei suoi molteplici aspetti, ha preso avvio con l'affissione in tutte le città della Sardegna dei manifesti realizzati per il CSV Sardegna Solidale dall'estro artistico e dalla creatività di Gavino Sanna.

"Sono orgoglioso di quello che state facendo", sono state le prime parole con le quali il famoso pubblicitario sardo ha accettato la proposta di curare la nuova campagna di Sardegna Solidale.

Si tratta di 16 manifesti che colgono aspetti vitali, critici, quotidiani della nostra realtà. Richiamano responsabilità politiche e istituzionali e responsabilità personali. "Declinano il volontariato "straordinaria energia civile", come definito dal presidente Mattarella il 5 dicembre scorso in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato - spiega il CSV - Rappresentano il sentire comune dei sardi di fronte ai problemi quotidiani e, insieme, rappresentano il Volontariato - forza di cambiamento - che unisce al dovere della denuncia l'impegno della proposta, mettendo in campo persone, idee, attività e servizi".

Nei prossimi giorni, alcuni di questi manifesti saranno inviati a tutte le organizzazioni e agli enti della regione, alle scuole, alle parrocchie e alle associazioni, affinché diventino stimolo e confronto su temi che vanno ulteriormente sviluppati.

"Siamo convinti che il grande male sia l'indifferenza e che la solidarietà è tale quando diventa scelta personale - spiega Giampiero Farru, presidente del CSV -Vale la pena ricordare che la solidarietà è, per tutti, un dovere costituzionale. Desidero fare un particolare ringraziamento a Gavino Sanna - conclude Farru - che ha voluto mettere i suoi lavori a disposizione del CSV Sardegna Solidale. Gratuitamente. Da volontario. Per sostenere e promuovere ancor di più il volontariato nella nostra Isola". (ANSA).