Daino investito da auto ad Alghero soccorso dai barracelli

(ANSA) - ALGHERO, 20 DIC - La Compagnia Barracellare di Alghero ha salvato un daino che era stato investito da un'automobile che si è poi data alla fuga lungo la strada statale 127bis, nei pressi della strada vicinale Bangius.

L'animale era riverso a bordo della carreggiata e a dare l'allarme è stato un altro automobilista che procedeva verso Porto Conte e ha avvistato il daino ferito.

Nonostante la presenza di numerosi pezzi di auto lungo la carreggiata, il conducente della vettura che ha investito l'animale non si è fermato neppure per segnalare la presenza del daino ferito a bordo strada.

Il personale del Comando Barracelli è intervenuto in pochi minuti con due pattuglie, una delle quali ha trasportato il daino al Centro Recupero Fauna Selvatica di Bonassai dell'Agenzia Forestas per le cure del caso. (ANSA).