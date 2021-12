Covid: casi in aumento (259) ma nessun decesso in Sardegna

Contagi in aumento ma nessun decesso in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 259 casi confermati di positività al Covid (+37), sulla base di 1.493 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.229 tamponi per un tasso di positività che sale all'8%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (+1), quelli in area medica 119 (+3).

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.053 (+111).