Aou Sassari e Conad, fare la spesa pensando a salute bambini

Fare la spesa pensando anche a salvare la vita dei bambini cardiopatici. A Sassari si può fare grazie al progetto "Sosteniamo le passioni", frutto di un accordo fra l'Azienda Ospedaliera Universitaria (Aou) e i punti vendita Conad di via Gramsci e di Predda Niedda.

L'iniziativa, già avviata lo scorso anno ma interrotta forzatamente a causa della pandemia, ha l'obiettivo di raccogliere fondi, attraverso punti spesa o "Buoni Cuore", a favore della Cardiologia pediatrica.

I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare il progetto "Un minuto per la vita", della stessa Cardiologia, con cui il reparto diretto da Mario Pala effettuerà uno screening cardiologico su tutti i bambini delle prime elementari di Sassari, al fine di individuare eventuali patologie e prevenire così il drammatico fenomeno delle morti cardiache improvvise, che rappresenta il 45% delle cause di morte a origine cardiovascolare e che vede molti bambini vittime inconsapevoli.

L'iniziativa di raccolta fondi e il progetto "Un minuto per la vita" sono stati presentati oggi dal direttore della Cardiologia pediatrica, Mario Pala, il commissario straordinario dell'Aou, Antonio Lorenzo Spano, il direttore sanitario dell'Aou, Francesco Bandiera, e Fabrizio Piras in rappresentanza della Conad. Con il piano di screening medici e infermieri della Cardiologia pediatrica andranno in tutte le scuole cittadine per sottoporre a visita cardiologica ed elettrocardiogramma circa mille bambini delle prime elementari. In caso si riscontrino patologie, anche sospette, i medici potranno procedere ad approfondimenti diagnostici coinvolgendo anche i familiari dei bambini, in quanto spesso queste patologie hanno origine genetica. Per finanziare questo progetto, dall'1 gennaio al 31 maggio 2022 i sassaresi che fanno le compere nei punti Conad di via Gramsci e di Predda Niedda possono accumulare 1 punto cuore ogni 10 euro spesi; con 35 punti si può ritirare un "Buono Cuore" da consegnare in un'apposita teca. Ogni buono ha il valore di 2,5 euro e tutto il ricavato sarà devoluto alla Cardiologia pediatrica.