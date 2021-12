ANSA-IL-PUNTO/COVID: contagi su in Sardegna ma più vaccini

(ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - Contagi in aumento in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 259 casi confermati di positività al Covid (+37). E primi cittadini che corrono ai ripari per cercare di limitare i contagi. Così in due centri dell'Oristanese i sindaci hanno emesso due distinte ordinanze: a Santu Lussurgiu chiuse tutte le scuole di ordine e grado dopo un focolaio scoppiato in ambito scolastico; a Ghilarza mascherine obbligatorie anche all'aperto.

Intanto continua a crescere il numero delle vaccinazioni anti-Covid che nell'Isola: nella settimana tra il 13 e il 19 dicembre, sono state toccate le 85 mila dosi, 17mila in più rispetto alla settimana dal 6 al 12 dicembre e 358 mila in totale. Crescono anche le prime dosi, 6.049, anche per effetto dell'avvio della campagna di vaccinazione nella fascia dai 5 agli 11 anni. Complessivamente in Sardegna sono state somministrate 2.890.000 dosi e ha concluso il ciclo di vaccinazione circa il 79% dei residenti. La Regione è preoccupata per il peggioramento del quadro epidemiologico generale ma i ricoveri continuano a rimanere sotto la soglia critica, al 5% nelle terapie intensive (12, +1) e al 7% in area medica che sono 119 (+3).

"Questa nuova accelerazione - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - non può che essere un segnale positivo in un momento in cui tutte le forze in campo sono impegnate ad arginare l'avanzata del virus. Il Covid, nelle sue varianti, resta una minaccia per tutti e vaccinarsi è fondamentale, un gesto d'amore per se stessi e di grande solidarietà verso gli altri". "In questo scenario - osserva l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu -l'incremento del numero di vaccinati e il rafforzamento della copertura vaccinale per chi ha già completato il ciclo non possono che essere un bene e il nostro sistema sanitario, in questo senso, continua a rispondere in maniera efficiente a una campagna che non ha precedenti per impegno e proporzioni". (ANSA).