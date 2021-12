Esplosioni in casa a Sinnai e Monserrato, due ustionati

Due esplosioni si sono registrate in altrettante abitazioni a Monserrato e Sinnai: un giovene e una anziana sono stati trasportati in ospedale con ustioni.

L'episodio più grave è avvenuto a Sinnai dove è esplosa una bombola di gas, innescando un rogo. La fiammata ha investito in pieno una 70enne. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. L'anziana è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso: ha ustioni nel 40 per cento del corpo, nelle prossime ore sarà trasferita al centro ustionati di Sassari.

Sempre a Sassari sarà trasportato anche il giovane rimasto ustionato in una mansarda in via del Redentore a Monserrato.

Anche in questo caso si tratta di una fuga di gas, da quanto si apprende, dall'allaccio. Nella mansarda si è registrata una esplosione che ha mandato in frantumi i vetri della stanza, innescando un principio di incendio. Il giovane che si trovava in casa è rimasto ustionato alle mani e alle braccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigli del fuoco, il 118 e i tecnici della compagnia che fornisce il gas per effettuare tutte le verifiche. Le condizioni del ferito non sarebbero gravissime.