Volpe intrappolata in una recinzione, liberata da forestali

Una volpe rimasta incastrata in una recinzione è stata liberata dagli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna nei pressi dell'abitato di Siamaggiore, nell'Oristanese.

La Segnalazione dell'animale in difficoltà è arrivata alla Sala operativa ripartimentale di Oristano da parte di un cittadino.

La volpe era intrappolata per una zampa in una recinzione adiacente alla Strada provinciale 12, nel tratto che porta al paese. Dopo avere verificato che non avesse riportato gravi danni all'arto, gli agenti della stazione di Oristano hanno liberato l'esemplare non senza difficoltà, visto che l'animale era impaurito.