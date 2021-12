Turismo: Mangia's sigla partnership strategica con Blackstone

Mangia's, brand di proprietà del Gruppo Aeroviaggi - prima catena alberghiera italiana per room market share di proprietà e nella top ten dei brand di ospitalità in Italia - ha siglato un accordo strategico di partnership con Blackstone, tramite la controllata Hotel Investment Partners (Hip), il più grande proprietario di resort nel Sud Europa. L'accordo prevede la creazione di una newco in joint venture, nella quale la famiglia Mangia mantiene la gestione di tutte le strutture alberghiere e un ruolo di azionista di riferimento. Oggetto della nuova società 6 dei 13 resort della collection Mangia's in Sicilia e Sardegna. Nel dettaglio, la joint venture con Hip comprende tre hotel situati in Sardegna: il Cala Blu e il Marmorata a Santa Teresa Gallura e l'Agrustos a Budoni; e tre in Sicilia: il Brucoli vicino Siracusa, il Costanza a Selinunte e il Pollina a Cefalù. I sei alberghi, per un totale di oltre 1.900 camere, sono posizionati in località turistiche di pregio, fiore all'occhiello del turismo Made in Italy. La joint venture consentirà nei prossimi anni investimenti per circa 85 milioni di euro che porteranno ad un'ulteriore valorizzazione dei resort - che continueranno ad operare sotto l'insegna Mangia's - e al loro riposizionamento nel segmento premium del mercato dell'hospitality. "Siamo orgogliosi di annunciare che Blackstone, uno dei fondi più importanti al mondo, ha selezionato Mangia's per una partnership che porta Hip ad entrare per la prima volta nel mercato italiano dell'hospitality. Per noi è un'opportunità senza eguali: insieme valorizzeremo e daremo ulteriore slancio ai progetti di sviluppo di Aeroviaggi, che si consolida come management company, e del nostro brand Mangia's" ha dichiarato Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi Spa.