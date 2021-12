Natale, nell'Oristanese progetto di agricoltura sociale

di Maria Giovanna Fossati

Piccoli pacchi natalizi con i prodotti agricoli biologici a marchio "Gicoias", lavorati dai ragazzi con disagio mentale in quattro aziende agricole dei paesi di Ales, Gonnostramatza, Sini e Turri, verranno venduti su prenotazione al prezzo che va da 20 a 35 euro. E' il primo step del progetto di agricoltura sociale "Gicoias", ospitato da alcune aziende agricole a conduzione biologica della Marmilla: Mieli Manias, Su Massaiu, Fattorie Cuscusa e Sa Scrussura, aziende che insieme ai giovani hanno confezionato i prodotti del marchio il cui ricavato andrà interamente al progetto di inclusione sociale. Hanno prodotto confetture di fichi d' india con miele, mieli di cardo e eucalipto, ceci e pecorino fresco.

Da gennaio ripartirà il progetto Gicoias con l'obiettivo di un vero e proprio inserimento nel mondo del lavoro di 10 giovani disabili. "Si tratta di un percorso formativo condotto da 4 operatori abilitati di fattoria sociale per utenti con patologie mentali - ha detto all'ANSA Luigi Manias dell'azienda Mieli Manias, capofila del progetto - Siamo tutte aziende certificate biologiche che insieme a partner pubblici: i comuni di Baradili, Pau, Sini e Turri, le Onlus Biblioteca Gramsciana e Terra Noba, vogliamo realizzare un progetto innovativo su una fascia di utenti con una patologia importante. L'ambizione è quella di far svolgere a queste persone un percorso formativo professionalizzante in base all'orientamento produttivo delle nostre aziende. Nella mia ad Ales si pratica l'apicoltura, nelle altre si produce vino, olio, zafferano legumi e verdure varie. Creeremo un paniere di prodotti e vorremmo rendere partecipi degli utili di vendita i ragazzi e affinché l'attività non sia solo una "cura" palliativa rispetto al disagio mentale, ma che il lavoro manuale diventi un'azione "terapeutica".

Gicoias partirà a gennaio e sarà finanziato dal Gal Marmilla.

Luigi Manias, apicoltore sui generis, visto che si occupa da 25 anni di archivi, biblioteche, dal 2012 ospita nella sua azienda giovani di tutto il mondo per esperienze in apicoltura e da qualche anno si occupa di disabili: "Abbiamo creato il marchio Gicoias, per dare sostenibilità nel medio termine al progetto - aggiunge Manias -. Il messaggio che vorremmo passasse è che l'azienda agricola recita un ruolo di centrale importanza nelle politiche del lavoro delle categorie disagiate, riuscendo a far fare un 'salto' esistenziale ai ragazzi con problemi, riscattandoli dalla loro condizione di disagio mentale e/o economico".